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Bankaya bombalı saldırı planlayan genç tutuklandı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyonda bir kişi, Oklahoma eyaletinde bir bankaya bombalı saldırı planlarken tutuklandı.

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Bankaya bombalı saldırı planlayan genç tutuklandı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyonda bir kişi, Oklahoma eyaletinde bir bankaya bombalı saldırı planlarken tutuklandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, FBI'ın uzun süredir yürüttüğü soruşturmanın ardından patlayıcı yüklü olduğuna inandığı aracı, bir bankanın yanına park ederek patlatmaya teşebbüs eden Jerry Drake Varnell adlı kişinin tutuklandığı belirtildi.

Mahkeme tutanağına göre, 23 yaşındaki Varnell'in, başkent Washington'daki federal bir binayı havaya uçurmayı planladığına ilişkin ihbar üzerine FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kriptolu metinler ve sosyal medya mesajlarıyla Varnell ile irtibata geçen FBI ajanı, kendisine saldırı planında yardım teklifinde bulundu.

Yaptığı görüşmelerde Varnell'in, hükümet karşıtı aşırı sağcı olduğunu belirleyen FBI ajanı, gencin ayrıca bombalı saldırı düzenlemede kararlı olduğunu tespit etti.

Mahkeme tutanağında, Varnell'in, banka binasına yönelik saldırısında Oklahoma'da 1995'te meydana gelen bombalı saldırıyı taklit etmeyi planladığına işaret edildi.

FBI'ın operasyonunda Varnell'in, içinde patlayıcı olduğuna inandığı aracı bankanın yanında patlatmaya çalıştığı sırada tutuklandığı belirtilen açıklamada, FBI'ın olayı yakından izlediği ve aracın tehlike arz etmediği kaydedildi.

 

Etiketler: abd, abd banka, FBI, banka soygunu
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