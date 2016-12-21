Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankaların yabancı para net genel pozisyonlarını takip ettiklerini kaydetti.

Bireylerin kredilerde dövizle borçlanmasının yasaklanması için alınan kararın ne kadar doğru olduğunun bu dönemde anlaşıldığına işaret eden Akben, bankaların döviz kredilerini herkese vermediğini, döviz kredisi alacakların ya ihracatçı ya da turizm gibi bir takım döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalar olması gerektiğini anımsattı.

"Döviz cinsinden çeşitlilik artırılabilirse durum çok daha iyi olur"

BDDK Başkanı Akben, gelecek dönemde gerek Rusya, gerek Çin, gerekse diğer ülkelerle yapılacak olan yerel para birimi cinsinden ticaret anlaşmalarının uygulamaya konmasının son derece önemli olduğunu, bunlar dışında başka ülkelerle de ticarette yerel paraların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Bankalarımız turizme yönelik ruble üzerinden kredi verebilir." diyen Akben, bu konuyu bankalarla görüştüklerini, onların şimdi bu alanda bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ticarette dolar ve avro dışında başka para birimlerini kullanmanın reel sektör ve vatandaş tarafından da yaygınlaşmasının önemli olduğuna dikkati çeken Akben, bu konuda topyekûn bir bilince ihtiyaç olduğunu, döviz cinsinden de çeşitlilik artırılabilirse durumun çok daha iyi olacağının altını çizdi.

"Borç almak isteyip de borçlanamayan bankalar olmadı"

Mehmet Ali Akben, küçük şirketlerin hedge konusunda biraz zayıf olduğunu, buna yönelik çalışmalar olduğunu anımsattı.

Aynı bankalardaki yabancı para net genel pozisyonu rasyosu gibi şirketler açısından da bir çalışma olduğunu belirten Akben, buradan da olumlu neticelerin çıkacağını, şu anda zaten Türk bankalarının döviz kazancı olmayan kuruluşlara kredi verirken bu özellikleri dikkate aldığını kaydetti.

Akben, mevduata yüksek faiz veren bankalar ile yüksek faiz isteyen yatırımcıları incelemeye aldıkları yönünde basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Türk bankalarının yurt dışından borçlanmalarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Akben, 15 Temmuz'dan sonra maliyetlerde ufak tefek farklılıklar oluşsa da, günü gelip borç almak isteyip de borçlanamayan bankaların olmadığının altını çizdi.

Akben, 15 Temmuz sonrası sendikasyon kredilerinin yenilenme oranının yüzde 95 seviyesinde seyrettiğini kaydetti.

"Türk bankacılık sistemi gayet korunaklı"

Akben, bir bankanın yaşadığı siber saldırı ile ilgili, Türk bankacılık sisteminin gayet korunaklı olduğunu söyledi.

Akben, BES'ten toplanacak paranın bankalara mevduat/katılım fonu olarak aktarılmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Orada belli bir orandaki hatırı sayılır tutarın bankalara mevduat ve katılım fonu olarak yatırılması konusunda bir mutabakat var. O tasarrufları olumlu yönde etkileyecek ve o paraların krediye kayması açısından da önemli bir katkı sağlayacak." AA