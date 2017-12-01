Bankadan 3,5 milyon dolar çekti beraat etti

Avustralya'da bir öğrenci bankada açtırdığı hesabın limitsiz olduğunu görünce 3,5 milyon dolar çekip kullandı.

News com'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Christine Ciaşin Lee isimli Malezya uyruklu öğrenci, 2012 yılında Sidney'de Westpac bankasında hesap açtı.

Banka, Lee için açılan hesaba yanlışlıkla limit koymadı.

Para yatırmadığı hesaptan 3,5 milyon dolar çeken Lee, bunun büyük kısmını mücevher gibi lüks aksesuarlara harcadı.

Bankanın yanlışı fark etmesinin ardından Lee, geçen yıl polis tarafından Sidney Havalimanı'nda kasıtlı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Lee'nin avukatı Hugo Aston mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin dolandırıcılığa bulaşmadığını, olayın bankanın hatasından kaynaklandığını iddia etti.

Savcılık, yaptığı incelemenin ardından Lee'ye yönelik suçlamaları düşürdü.

Kararın ardından müvekkilin rahatladığını söyleyen avukat Aston, "Lee ailesiyle birlikte Malezya'ya döndü ve normal hayatına yeniden kavuştuğu için çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Aston, Lee'nin çektiği para ile satın aldıklarının büyük bir bölümünü iade ettiğini bildirdi.