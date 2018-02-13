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Banka hata yaptı, dünyanın en zengin insanı kısa süreliğine değişti

Belçikalı Luc Mahieux, 2 trilyon euroluk servetiyle kısa süreliğine dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip oldu.

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Banka hata yaptı, dünyanın en zengin insanı kısa süreliğine değişti

Belçika'nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında yaşayan Luc Mahieux, bankanın yaptığı bir hata sayesinde 2 trilyon euroluk servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu.

Kredi kartından kesilen 35 euroluk bir alışverişin güvenli olmadığını düşünen Mahieux, otomatik ödemenin durdurulması talimatı verdi.

Banka ödemeyi durdurarak paranın hesaba geri yatırdı. Banka görevlisi 35 euro yerine 2 trilyon 35 euro yatırınca dünyanın en zengin insanı Luc Mahieux oldu.

Mahieuux yaptığı açıklamada, banka hesabındaki rakamı görünce ilk anda şaşkınlık geçirdiğini belirterek, "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" dedi.

Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalı, çok sayıda arkadaşlık isteği geldiği, kendisinden maddi yardım isteyenlerin de olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Belçika
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