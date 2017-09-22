Bangladeş'ten Myanmar'da "güvenli bölge" önerisi

BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri çerçevesinde Genel Kurul'a hitap eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Myanmar yönetiminin Arakan eyaletinde "etnik temizliği" derhal durdurması gerektiğini söyledi.

ABD'ye, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde barınakta kalan umutsuz, aç ve sıkıntılı Arakanlı Müslümanları gördükten hemen sonra geldiğini belirten Vecid, "Myanmar'da, kendi ülkelerinde yüzyıllardır yaşayan, zorla yerlerinden edilmiş bu insanlar 'etnik temizlik'ten kaçıyor." dedi.

Başbakan Vecid, ülkesinde Myanmar'da zorla yerlerinden edilmiş 800 bin dolayında Arakanlı Müslümanı ağırladıklarını dile getirdi.

Arakan eyaletinde süren şiddet ve insan hakları ihlallerinin bir kez daha Bangladeş-Myanmar sınırındaki durumu ağırlaştırdığını vurgulayan Vecid, krizin çözümü için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Myanmar koşulsuz olarak Arakan eyaletindeki şiddeti ve etnik temizlik uygulamasını hemen ve sonsuza kadar durdurmalıdır. BM Genel Sekreteri derhal Myanmar'a bir araştırma misyonu göndermelidir. Din ve etnisite gözetmeksizin tüm siviller Myanmar'da korunmalı. Myanmar'da BM denetimi altında 'güvenli bölgeler' oluşturulabilir. Bangladeş'teki zorla yerlerinden edilmiş tüm Rohingyaların Myanmar'daki evlerine kalıcı dönüşleri sağlanmalı. Kofi Annan Komisyon Raporu'nun tavsiyeleri koşulsuz ve bütün olarak uygulanmalıdır."

