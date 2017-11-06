Bangladeş'ten çağrı: Myanmar'a baskı yapın

Bangladeş yerel basınındaki haberlere göre, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İngiliz Milletler Topluluğu 63. Parlamento Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, topluluk üyelerinden Arakanlı Müslümanlar konusuna önem vermelerine talep etti.

"Sizden vatandaşlarına yaptığı zulmü durdurması ve onları geri alması için Myanmar hükümetine baskı yapmanızı istiyorum." diyen Vecid, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların yurtlarından edilmelerinin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Kaynak: AA