Bangladeş'ten BM'ye Arakanlı Müslümanlar için 'güvenli bölge' çağrısı

Bangladeş Maliye Bakanı AMA Muhith, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, ülkesindeki Arakanlı Müslümanlar için "güvenli bölge" oluşturulmasını talep etti.

Yerel basınının Bangladeş'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Muhith ve Guterres'in BM'nin New York'taki merkezinde bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için bu ülkede güvenli bölge oluşturulması talebinde bulunan Muhith, Arakan'da yaşanan insani krizin aşılması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Guterres de BM'nin Arakanlı Müslümanlar konusunda Bangladeş'le en üst düzeyde işbirliği yapacağını belirterek, BM'nin sorunun çözülmesine yönelik elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.