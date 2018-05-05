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Buradasınız : » » Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlara destek çağrısı

Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlara destek çağrısı

Bangladeş Başbakanı Hasina, "Arakanlı Müslümanlar etnik temizliğe maruz kalırken, İslam İşbirliği Teşkilatı bu duruma göz yumamaz." dedi.

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Bangladeşten Arakanlı Müslümanlara destek çağrısı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar'da zulüm gören Arakanlı Müslümanların güvenliğinin ve onurunun korunması konusunda taviz verilmemesi çağrısı yaptı.

Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45'inci Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed, bizlere zor durumdakilerin yanında olmamızı emretmiştir. Arakanlı Müslümanlar etnik temizliğe maruz kalırken, İİT bu duruma göz yumamaz." dedi.

"Arakanlı Müslümanların da bizler gibi onurlu yaşama hakkı var"

İİT'ye Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde topraklarına dönmeleri için Myanmar'a baskı yapmaya devam etmesi çağrısında bulunan Şeyh Hasina, "Arakanlı Müslümanların da bizler gibi onurlu yaşama hakkı var." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. 

Kaynak: AA

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