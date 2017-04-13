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Bangladeş'te idam

Bangladeş'te 13 yıl önce dönemin İngiliz diplomatına saldırı düzenleyen yasa dışı "Hareket-ül Cihad" lideri ile örgütün iki üyesi idam edildi.

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Bangladeşte idam

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, Hareket-ül Cihad lideri Mufti Hannan ile örgüt üyelerinden Şerif Şedul'un başkent Dakka yakınlarındaki Kaşimpur Cezaevi'nde asılarak idam edildiğini açıkladı.

Saldırıya karıştığı belirlenen diğer örgüt üyesi Delvar Hüseyin Ripon da ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde idam edildi.

Hareket-ül Cihad'ın 2004'te dönemin İngiliz Komiseri Enver Choudhury'yi hedef alan saldırısında 3 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı. Choudhury, Sylhet bölgesindeki saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Hannan, Şedul ve Ripon, 2008'de idama mahkum edilmiş, Temyiz Mahkemesi de kararı 19 Mart'ta onamıştı. Devlet Başkanı Abdul Hamid, mahkumların af talebini geri çevirmişti.

Hannan, Afganistan'ın işgali sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmış, 1990'da yaralandıktan sonra ülkesine dönmüştü. Hannan'ın 1992'de kurduğu Hareket-ül Cihad'ın 1999 ve 2005 yılları arasında düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: bangladeş, Hareket-ül Cihad, idam
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