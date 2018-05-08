Bangladeş'te erken evlilikler cep telefonu uygulamasıyla önleniyor

Uygulama, nikahı kıyacak yetkililere dijital veritabanı üzerinden gelin ve damatların yaşını kontrol etme imkanı tanıyor.

Uygulama veri tabanını tarıyor ve taraflardan biri yasal evlilik yaşının altındaysa "kırmızı alarm", değilse bir sonraki aşamaya geçmek için izin veriyor.

İnternete erişimi olmayan kırsal bölgelerde, cep telefonu üzerinden mesaj yollamak da bir seçenek.

6 ayda 3700 erken evlilik önlendi

Independent'ta yer alan habere göre uygulama, Bangladeş hükümeti ve çocuk hakları kuruluşu Plan International'ın ortak projesi.

Plan International'ın yöneticisi Soumya Guha, projenin ilk 6 aylık deneme süresinde 3700 erken evliliğin önlendiğini söyledi. Guha'ya göre, proje bir dönüm noktası olacak.

Sahte belgeler düzenleniyor

Bangladeş yasalarına göre kız çocukları için evlilik yaşı 18, erkekler içinse 21. Ancak ebeveynlerin sunduğu sahte belgelerle çocuk yaşta evlilikler yaygınlaşmış durumda.

Çocuklarını evlendirmek isteyen anne ve babaların nikah memuruna sahte doğum sertifikası, okulu terk belgesi ve kimlik kartı göstermesi sık yaşanan bir durum.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e göre, Bangladeş dünyada en yüksek erken evlilik oranına sahip ülkelerden.