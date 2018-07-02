  • 02 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.627
    EURO 5.393
  • BIST 96744.11
    ALTIN 185.726
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 pilot yaşamını yitirdi

Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 pilot yaşamını yitirdi

Bangladeş'te askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bangladeşte askeri uçak düştü: 2 pilot yaşamını yitirdi

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, eğitim uçuşu sırasında Jessore kentindeki Bookbhora Gölü yakınlarında düştü.

Yetkililer, kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: bangladeş, askeri uçak, pilot
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER