Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 pilot yaşamını yitirdi

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, eğitim uçuşu sırasında Jessore kentindeki Bookbhora Gölü yakınlarında düştü.
Yetkililer, kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Bangladeş'te askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, eğitim uçuşu sırasında Jessore kentindeki Bookbhora Gölü yakınlarında düştü.
Yetkililer, kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA