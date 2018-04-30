Bangladeş'te 8 yılda yıldırım düşmesi sonucu 2081 kişi yaşamını yitirdi

Yapılan araştırmalara göre, dünya üzerinde düşen yıldırımların yüzde 25'i Bangladeş’te meydana geldi.

Bangladeş dünyada olan doğal afetlerin en çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Birçok doğal afetin oluştuğu ülkede son 10 yılda en çok şimşek çakması ve yıldırım düşmesi olayları meydana geliyor.

Şimşek çakması sonucu Bangladeş’te 2010 yılında 124, 2011'de 179, 2012'de 301, 2013'te 285, 2014'te 210, 2015'te 277, 2016 yılında 350, 2017 yılında 205 ve 2018 yılında da yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın da yaralandığı olaylarda, ölenlerin sayısının 3 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Analizlerde, yıllar boyunca meydana gelen yıldırım düşmelerinin yüzde 50 oranında mart ve mayıs ayları arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

Dün de 9 kişi yaşamını yitirdi

Şimşek çakması sonucu dün Bangladeş’in kuzeyinde yer alan Sirajganj ve Magura şehrinde 9 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta aynı bölgede 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Meteoroloji uzmanlarına göre, iklimin değişimi ve büyük ağaçların kesilmesi sonucunda yıldırım düşme olayı gittikçe artıyor. Yetkililerin vatandaşlara gerekli uyarıları yapmaması ve bu tür doğal afetlerle ilgili bilgilerin verilmemesi sonucu gün geçtikçe daha fazla insanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Kaynak: İHA