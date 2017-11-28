Bangladeş'te 139 sınır muhafızı idam edilecek

2009 yılında Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina iktidara geldi.

Hasina'nın iktidarının ikinci ayında sınır muhafızları komutanlara yapılan maaş zammından yararlanamadıklarını gerekçe göstererek ayaklandı.

Olaylarda 57’si komutan 74 kişi hayatını kaybetti.

2013 yılında mahkeme 139 sınır muhafızı için idam kararı verdi.

Yüksek Mahkeme verilen bu kararı şimdilerde onadı.

Böylece 152 sanıktan 139’u idam cezasna çarptırıldı, diğer sanıklar ise bir kısmı müebbet hapis cezası ve diğer kısmı ise beraat aldı.

Kaynak: AA