  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.504
    EURO 4.119
  • BIST 107772.74
    ALTIN 145.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası

Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası

Bangladeş'te 2000 yılında Başbakan Şeyh Hasina'yı öldürme planı yapmaktan suçlu bulunan 10 kişiye idam cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bangladeşte 10 muhalife idam cezası

Bangladeş'te 2000 yılında Başbakan Şeyh Hasina'yı öldürme planı yapmaktan suçlu bulunan 10 kişiye idam cezası verildi.

Hakim Mümtaz Begüm, başkent Dakka'da görülen davada, yasaklı İslami Cihad Hareketi üyesi 10 aktivistin, Hasina'ya suikast planından kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetti.

Bangladeş'te 2000 yılında Hasina'nın, ülkenin güneyinde Kotalipara kentinde üniversite kampüsünde yapacağı mitingden bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen bu 10 kişi tarafından yerleştirildiğini savunuyordu.

Savunma avukatları, müvekkillerinin kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Etiketler: bangladeş, idam, Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER