  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.702
    EURO 4.351
  • BIST 107853.24
    ALTIN 151.772
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bangladeş'e sığınmacı akını sürüyor

Bangladeş'e sığınmacı akını sürüyor

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bangladeşe sığınmacı akını sürüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, Myanmar'ın Arakan eyaletinden Bangladeş'e sığınmacı akınının devam ettiğini söyledi.

Khan, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan eyaletinin kuzeyinde Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü demecinde, 25 Ağustos'tan itibaren Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısını 589 bin olarak açıklamış ve sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: myanmar, Bangladeş'e sığınan Arakanlılar, arakanlı müslümanlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER