Bangladeş'e sığınmacı akını sürüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, Myanmar'ın Arakan eyaletinden Bangladeş'e sığınmacı akınının devam ettiğini söyledi.

Khan, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan eyaletinin kuzeyinde Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü demecinde, 25 Ağustos'tan itibaren Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısını 589 bin olarak açıklamış ve sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekmişti.

Kaynak: AA