Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı hızla artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 800 bine ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bin olduğunu ve bu sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Sınırın Bangladeş tarafındaki Anjuman Para köyünde sıkışıp kalan 7 bin sığınmacının dün Bangladeş ordusu tarafından Ukhiya ve Teknaf'daki geçici kamplara yerleştirildiğini aktaran Millman, bölgede "hayat kurtaran" insani yardımlara devam ettiklerini kaydetti.

"En büyük sığınmacı krizi"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan da basın toplantısında "Son yıllardaki en büyük sığınmacı krizi ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

BM, Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA