Bangladeş'e geçerken batan teknede ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Myanmar'daki ordu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e çıktı.

Bangladeş basınına göre, Emniyet Yetkilisi Moinuddin Khan yaptığı açıklamada "Pazar gecesi Naf Nehri'nde alabora olan teknedeki 11 kişinin daha cansız bedenine ulaştık. Ölü sayısı 23'e yükseldi." dedi.

Polis ekipleri, kayıp 14 Arakanlı Müslümanın bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bangladeşli yetkililer, dün 10'u çocuk 12 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

Naf Nehrini üzerinden Bangladeş'e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınmasından dolayı sık sık alabora oluyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.