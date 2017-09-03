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Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı artıyor

BM, Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslüman sayısının 73 bine çıktığını duyurdu.

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Bangladeşe geçen Arakanlı Müslümanların sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 73 bine yükseldiğini bildirdi.

BMMYK'nın Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana 73 bin sivilin Bangladeş'e geçtiğini söyledi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya çalışırken siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor. AA 

Etiketler: BM, bangladeş, arakanlı, Arakan
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