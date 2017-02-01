  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ban Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak

Ban Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak

Eski BM Genel Sekreteri Ban, bazı siyasi çevrelerin dar görüşlü tutumlarıyla hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

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Ban Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak
BM genel sekreterlik görevi 31 Aralık 2016'da sona eren Ban Ki-mun, Ulusal Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ülkesinin devlet başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.
 
Ban Ki-mun'dan devlet başkanlığına adaylık sinyali
 
Ban, "Siyasette bir değişim yaratma ve ülkeyi birleştirme yönündeki arzularımdan vazgeçiyorum. Bazı siyasi çevrelerin dar görüşlü, bencil tutumlarıyla hayal kırıklığına uğradım ve onlarla birlikte ilerlemenin anlamsız olduğu sonucuna vardım." dedi.
 
Ban, aralık ayında, New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ulusuma yardımı olacaksa, çekinmeden kendimi yakarım." ifadesini kullanmıştı.
 
BM genel sekreterliği görevinden önce Güney Kore dışişleri bakanlığı yapan Ban, BM'de yaklaşık on yıl boyunca edindiği tecrübeleri, Güney Kore'nin ilerlemesi ve gelişmesi için kullanabileceğini söylemişti.
 
Gazetecilerin, "Güney Kore devlet başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna, ülkesine hangi alanda hizmet edebileceği konusunda son kararını vermediğini dile getiren Ban, "Ne yapacağıma, vatandaşlarımla görüşerek onların düşüncelerini dinledikten sonra karar vereceğim. Önemli olan onların görüşleri." şeklinde konuşmuştu.
 
BM Genel Sekreteri olarak iki dönem görev yapan Ban Ki-mun koltuğunu 31 Aralık 2016'da Portekizli Antonio Guterres'e devretmişti.
Etiketler: BM eski genel sekreteri, ban, Güney Kore devlet başkanlığı
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