Baltık Denizi’nde Rusya ve Çin'den tatbikat

Rusya’nın Baltık kıyısında Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad şehri açıklarında düzenlenen tatbikatta, Rusya ve Çin'den altı savaş gemisi ile 10 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikatta gemiler arası koordinasyon ile ortak deniz altı, deniz üstü ve hava savunma eğitimleri yapılıyor.

Çin'den füze destroyeri “Hıfey” güdümlü füze fırkateyni "Yünçıng" ve lojistik destek gemisi "Luomahu"nun katıldığı tatbikatta, Rus "Stereguşiy” ve “Boykiy” korvetlerinin yanı sıra Ka-27 ve AN-26 tipi helikopterler ile Su-24 jetleri bulunuyor.

Çin gemileri, NATO üyesi Almanya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın kıyısının bulunduğu Baltık Denizi'ne ulaşmak için iki okyanus, altı deniz ile sekiz boğaz ve kanaldan geçti.

Çin savaş gemileri tatbikat sayesinde ilk kez Baltık Denizi'ne girmiş oldu.

NATO yakından takip ediyor

Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın yakından izlendiği ve NATO müttefikleriyle günlük bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Baltık Denizi, Rusya ile NATO’nun gerginlik yaşadığı bölge olarak biliniyor.

NATO’nun bölgede askeri varlığını artırdığını savunan Rusya, Kaliningrad’a nükleer başlık taşıyabilen İskender füzeleri yerleştirmişti.

Rusya ve Çin'in denizde iş birliği

Rusya ve Çin, 2012 yılından bu yana “deniz iş birliği” isimli ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Büyüklüğü ve kapsamı her yıl değişiklik gösteren tatbikatlar ilk olarak 2012'de her iki ülkeden gemi ve hava araçlarının katılımıyla Sarı Deniz’de düzenlendi.

Tatbikatlar, 2013’te Japon Denizi'nin Rusya kıyılarında, 2014’te Doğu Çin Denizi'nde, 2015’te Akdeniz'de ve 2016’da Güney Çin Denizi’nde devam etti.

Tatbikatlarda, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve güvenlik tehditlerine karşı iş birliğinin arttırılması amacıyla ortak deniz altı, deniz üstü ve hava savunması eğitimleri yapıldığı belirtiliyor.

Bu yıl ilk defa Baltık Denizi'nde düzenlenen tatbikatın sonraki aşamaları Ohotsk ve Japon denizlerinde sürdürülecek.