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Buradasınız : » » Baltık Denizi'nde Rus askeri helikopteri düştü: 2 ölü

Baltık Denizi'nde Rus askeri helikopteri düştü: 2 ölü

Rusya’da Baltık Deniz Filiosuna ait olan Ka-29 tipi helikopter eğitim sırasında Baltık Denizi'ne düştü. Helikopterdeki 2 pilot hayatını kaybetti.

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Baltık Denizinde Rus askeri helikopteri düştü: 2 ölü

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehrinde askeri helikopter düştü. Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan helikopterle irtibatın kesilmesinden sonra düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebattan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Federasyonu Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Denizi'nde gece uçuşu testleri yapılıyordu. Uçuş yapan Ka-29 helikopteri denize düştü, helikopter içindeki iki pilot öldü. Uçuş basit hava koşullarında yapılıyordu" denildi.

Rusya Araştırma Komitesi, kazanın sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: rusya, helikopter, Baltık Denizi
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