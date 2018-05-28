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Balkondan sarkan çocuğu 4. kata tırmanarak kurtardı

Fransa’nın Başkenti Paris'te bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük çocuk, binaya tırmanarak balkona ulaşan bir genç tarafından kurtarıldı.

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Fransa Paris’te bir binanın 4. katından sarkan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi. Balkonun dış cephesinden sarkan küçük çocuğu gören yayalar itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

İtfaiye beklenirken, fizik kondisyonu iyi olan Mamadou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı. 4. kata kadar tırmanıp çocuğu içeri alan Gassama’nın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüleri izleyen birçok kullanıcı Gassama’nın onur ödülüne layık görülmesini istedi.

Küçük çocuk ise, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle polis tarafından alınarak çocuk yurduna götürüldü.

Kaynak: İHA

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