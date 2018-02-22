  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Balkondan düşen çocuğu son anda kurtardılar

Mısır'da 3 güvenlik görevlisi balkondan sarkan çocuğu son anda farketti, üçüncü kattan aşağı düşen çocuk yara almadan kurtarıldı.

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Yürekleri ağıza getiren olay, Mısır'ın Asyut şehrinde meydana geldi.

3 güvenlik görevlisi, çalıştıkları bankanın önünde sohbet ederken, apartmanın üçüncü katındaki bir evin balkonundan sarkan küçük çocuğu farketti.

Duruma hemen müdahale eden güvenlik görevlileri 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, gerçekleşen olayın videosunu yayınladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balkondan düşen çocuğun yaralanmadan kurtulduğu, fakat üzerine düştüğü güvenlik görevlisinin yaralanarak en yakın hastaneye götürüldüğü bildirildi.
 
Videoyu paylaşan Mısır medyası, polislerin hızlı reaksiyonlarının "kahramanca" olduğunu ifade etti.
 
Kaynak: AP
Etiketler: mısır, güvenlk görevlileri, balkondan sarkan çocuk
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