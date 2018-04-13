  • 13 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.193
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Balkanlardaki olası çatışma bölge ülkelerini 100 yıl geriye götürür'

'Balkanlardaki olası çatışma bölge ülkelerini 100 yıl geriye götürür'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Balkanlar'da yaşanacak olası ihtilaf ve çatışmaların bölgedeki tüm ülkeleri 100 yıl geriye götüreceğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balkanlardaki olası çatışma bölge ülkelerini 100 yıl geriye götürür

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün başkent Berlin'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladı.

Görüşmeden önce Merkel ile gazetecilere açıklama yapan Vucic , Almanya ile ikili ilişkilerde büyük ilerleme sağladıklarını ve ticaret hacminin büyüdüğünü ifade ederek, ülkesinin AB üyesi olabilmesi için gelecekle ilgili önemli kararlar vermesi gerektiğini ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı, ''Balkanlar'da yaşanacak olası ihtilaf ve çatışmalar bölgedeki tüm ülkeleri 100 yıl geriye götürür. Bu nedenle gerginliklerin, krizlerin ve istikrarsızlıkların ortadan kaldırılması için her türlü çabayı harcayacağız.'' dedi.

Almanya Şansölyesi Merkel de Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstleneceği ve Balkan ülkelerini ilgilendiren konulara ağırlık vereceği için Sırbistan ile yakın ilişki içinde olacaklarını belirtti.

Sırbistan'ın reform çabalarını da takdir eden Merkel, bu çabaların ülkenin ekonomisine de yansıdığını kaydetti.  

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER