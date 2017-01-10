Balkanlar'da 3 kişi donarak hayatını kaybetti

Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Niş şehri yakınlarında bulunan Gadzin Han'da, 88 ve 64 yaşlarındaki baba ve oğlunun soğuk havanın etkisiyle donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Niş şehrindeki acil servisten alınan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle son 24 saat içinde 320 kişi çeşitli sağlık sorunlarıyla hastaneye başvurdu.

Dondurucu soğuklar ülkenin güneybatısındaki Peşter Yaylası'nda da etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye kadar geriledi. "Balkanların Sibirya'sı" olarak nitelendirilen Peşter Yaylası ve çevresinde etkili olan soğuklar nedeniyle bölgedeki 400 evin su problemi yaşadığı bildirildi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Sırbistan'da yarın yeni bir soğuk dalgasının etkili olması, ısının sıfırın altında 10 ila 15 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Kosova'da da 1 kişi öldü

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde de soğuk havanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Prizren Polisi Sözcüsü Hazir Berisha, 53 yaşındaki Afrim Oseku'nın dün gece Prizren-Yakova arasında donmuş halde bulunduğunu söyledi.

Kosova Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğukların bu hafta içinde devam edeceği, ülke genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 ila 22 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle daha önce Arnavutluk'ta 3 kişi donarak ölmüştü. AA