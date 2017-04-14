'Balkan halklarının gönlü 'evet'ten yana'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkanlar Şube Başkanı Bilal Kara, Türk vatandaşı olsun ya da olmasın, Balkan halklarının gönlünden 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının geçtiğini söyledi.

Açıklamada bulunan Kara, Balkanlar'ın Türkiye için çok önemli bir coğrafya olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ciddi siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Kara, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasının, Balkanlar için de önemli olduğunu vurgulayarak, bugün Türkiye'nin Balkanlar'da hem siyasi hem de ekonomik anlamda en önemli aktörlerin başında geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin, son yıllarda büyüyen ekonomisiyle bu bölgelerde varlığını iyice hissettirmeye başladığına dikkati çekerek Kara, MÜSİAD olarak halk oylaması sürecinin çok önemli olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Kara, büyüyen ve gelişen Türkiye için anayasa değişikliğinin elzem olduğunu belirterek, 21. yüzyılda Türkiye'nin, mevcut anayasanın dar kalıpları içinde yönetilemeyeceği görüşünde olduğunu ifade etti.

"FETÖ işadamlarını tehdit ediyor"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balkanlar'daki yapılanmasına da değinen Kara, FETÖ'nün bölgedeki yapılanmasının 15-20 yıl öncesine dayandığını, o dönemde buraya gelen örgüt mensuplarının bölge ülkelerinde ciddi eğitim yatırımları yaptığını aktardı.

Kara, örgütün zaman içinde farklı alanlara da yatırımlar yaparak bunun sonucunda bu ülkelerde ekonomik ve siyasi bir güç haline geldiğine işaret ederek, bu kapsamda MÜSİAD'ın Balkanlar'daki faaliyetlerinin hayati ve stratejik öneme sahip olduğunu ve FETÖ'nün işine gelmeyeceğini vurguladı.

Bu tepkiyi hissetmeye de başladıklarını söyleyen Kara, "Bazı ülkelerde işadamları MÜSİAD'a üye olmaktan çekindiklerini, FETÖ'den kendilerine tehditler geldiğini bizlere ifade ettiler. FETÖ gibi misyoner toplulukların, bu işadamlarını yıllardır ekonomik manada sömürdüklerini, onlara bir köle muamelesi yaptıklarını MÜSİAD'ın Balkan faaliyetlerine başladığımız zaman gördük." diye konuştu.

Kara, bölge ülkelerinden işadamlarının MÜSİAD'a üye olmak istediklerini ancak FETÖ ve buna benzer misyoner toplulukların bu işadamlarını kendi hegemonyalarından çıkarmamak adına tehdit ettiklerini, onlara yaptırımlar uyguladıklarını ve onları MÜSİAD'dan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

FETÖ'nün Balkanlar'daki bazı ülkelerde çok stratejik bir güç haline geldiğine, bu ülkelerde bürokratik ve ekonomik gücü elinde bulundurduğuna dikkati çeken Kara, Türkiye'nin uyarısına rağmen bu ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının varlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Üsküp stratejik merkez"

Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün, MÜSİAD'ın Balkanlar'daki stratejik merkezi olduğunu dile getiren Kara, bunun sebeplerinden biri olarak Makedonya'nın coğrafi anlamda Balkanlar'ın kalbinde yer alabilecek stratejik bir konuma sahip olmasını gösterdi.

Kara, Makedonya'nın Yunanistan ile devam eden "isim sorunu" hariç, komşularıyla ciddi sorunları olmayan bir ülke olduğuna işaret ederek, "İçinde farklı etnik grupları bir arada topluyor. Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar yaşıyor. Bu manada da Balkanlar'ın küçük bir örneklemesi olarak görebiliriz Makedonya'yı." dedi.

Ülkede yıllardır devam eden siyasi krize de değinen Kara, ülkedeki siyasi krizin ekonomiyi ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Kara, görevdeki geçici hükümetin ticari hayatının siyasi krizden etkilenmemesi adına birtakım adımlar atmak için gayret gösterdiğini ancak halkın siyasi kriz nedeniyle ekonomik anlamda çekinceli olduğunu kaydetti.