'Balistik füze denemelerinin engellenmesine göz yummayacağız'

Kuzey Kore'nin, "büyük olay" olarak nitelediği kıtalar arası balistik füze denemesinin itibarını düşürmeye çalışanların hiçbir hareketine göz yummayacağını vurgulayan sözcü, "Bizim başarımıza meydan okuyacak herkes sert biçimde cezalandırılacaktır." dedi.

Kuzey'in resmi haber ajansı KCNA'nın önceki günkü haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.

Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir." yorumunu yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, denemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Pyongyang'ın kıtalar arası balistik füze denemesini kınamıştı.

Ülkesinin, müttefikleriyle bölgeyi yakından izlediğini belirten White, "Deneme, Kuzey Kore'nin ABD ve müttefiklerine tehdit teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Kore Cumhuriyeti ile isabetli atış kabiliyetlerimizi göstermek üzere ortak bir tatbikat yaptık." ifadesini kullanmıştı.

Tatbikatta ABD Kara Kuvvetleri taktiksel füze sistemleri ile Güney Kore'nin Hyunmoo II füzelerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Sistemler çok hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve angaje edilebilir. Yüksek isabet vuruş kabiliyeti ile Güney Kore-ABD ittifakının tüm hava koşullarında zamanlama açısından kritik bir dizi hedefi vurmasını sağlıyor." bilgisi paylaşılmıştı.