Balıkçı teknesi yakıt ikmal gemisiyle çarpışarak alabora oldu: 13 ölü

Güney Kore Sahil Güvenliği, Incheon kenti açıklarında 9,8 ton ağırlığındaki balıkçı teknesinin, 336 tonluk yakıt ikmal gemisiyle çarpışması sonucu alabora olduğu belirtildi.
Kazanın meydana geldiği esnada teknede 2'si mürettebat toplam 22 kişi bulunuyordu.
Alabora olan tekneden 7 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin öldüğünü söyleyen yetkili, 2 kayıptan birinin teknenin kaptanı olduğunu kaydetti.
Yeongheung Adası yakınlarında meydana gelen kazada gemi hasar almadı.
Olayla ilgili bilgi alan Devlet Başkanı Moon Jae-in, kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma operasyonları başlatılması talimatı verdi.
Arama çalışmalarına, 14 geminin yanı sıra 4 helikopter katılıyor.
Çarpışmanın sebebini bulmak için yakıt ikmal gemisinin mürettebatı sorgulanıyor.
Kaynak: AA