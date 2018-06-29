Bali'deki havalimanları uçuşlara kapatıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman hayatı zorluyor.

Bölgedeki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı bugün geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.

75 bin yolcu iptal

Bali'de 450'ye yakın uçuşun iptal olmasıyla 75 binden fazla yolcu olumsuz etkilendi.

Adanın batısında Doğu Cava'daki Banyuvangi ve Jember kentlerindeki havalimanlarında uçuşlar bugün geçici süreyle durduruldu.

Halka "maske takın" uyarısı

Yanardağdan dün akşam çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştı.

Bölge halkı yanardağ civarında olmamaları ve belli bölgelerde maske takmaları için uyarıldı.

Hava ulaşımı felç oldu

Öte yandan, Avustralya'daki kentler ile Bali arasında seferleri olan "Jetstar" ve "AirAsia" havayolu şirketleri tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal etti.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu.

Turizmi vurdu: Kayıp 1 milyar dolar

Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.

Bin 100 kişi öldü

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA