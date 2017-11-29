  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.962
    EURO 4.689
  • BIST 102941.34
    ALTIN 164.779
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bali’deki havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Bali’deki havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Endonezya’nın Bali Adası’nda, Agung Yanardağı’ndaki hareketlilik nedeniyle uçuşlara kapatılan havalimanı yeniden aktif hale geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balideki havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Bali'deki havalimanı yetkilileri bölgedeki hava trafiğini engelleyen yanardağ dumanının dağılmasıyla Ngurah Rai Havalimanının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yanardağ etrafında halen tehlikeli alan içinde bulunanlardan güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Havalimanının yarın sabaha kadar kapalı kalacağı açıklanmış ancak durumun elverişli olması halinde en kısa sürede tekrar faaliyete geçeceği belirtilmişti.

Turizm Bakanlığı da havalimanının pazartesiden bu yana kapalı olması nedeniyle on binlerce yolcunun olumsuz etkilendiğini, bölgede, zor durumda kalanlara ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu yaşayanların vizelerinin geçici süreyle uzatılacağını bildirmişti.

Agung Yanardağı, pazartesi günü yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamış ve bölge için en üst seviyede alarm verilmişti.

AA

Etiketler: Bali adası, agung yanardağı, Endonezya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER