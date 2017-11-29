Bali’deki havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Bali'deki havalimanı yetkilileri bölgedeki hava trafiğini engelleyen yanardağ dumanının dağılmasıyla Ngurah Rai Havalimanının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yanardağ etrafında halen tehlikeli alan içinde bulunanlardan güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Havalimanının yarın sabaha kadar kapalı kalacağı açıklanmış ancak durumun elverişli olması halinde en kısa sürede tekrar faaliyete geçeceği belirtilmişti.

Turizm Bakanlığı da havalimanının pazartesiden bu yana kapalı olması nedeniyle on binlerce yolcunun olumsuz etkilendiğini, bölgede, zor durumda kalanlara ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu yaşayanların vizelerinin geçici süreyle uzatılacağını bildirmişti.

Agung Yanardağı, pazartesi günü yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamış ve bölge için en üst seviyede alarm verilmişti.

AA