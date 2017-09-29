  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bali Adası'ndaki tahliye sayısı giderek artıyor

Bali Adası'ndaki tahliye sayısı giderek artıyor

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından tahliye edilen kişi sayısı 130 bine ulaştı.

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Bali Adasındaki tahliye sayısı giderek artıyor

Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan 130 bin kişi, alarm düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması üzerine güvenli bölgelerde kurulan kamplar ve spor salonlarına yerleştirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamaya göre,

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan bölge sakinleri için bir ay yetecek ilk yardım malzemesi ve gıda malzemesi depolandı.

Bölgede birçok sarsıntı meydana gelirken, yanardağ 50 metreye kadar gaz ve kül püskürtüyor.

Yetkililer, bölgedeki uçuşların güzergahının değiştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yanardağın faaliyete geçmesi üzerine çok sayıda turist, Bali Adası'ndaki tatillerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış, yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.  

Etiketler: Bali adası, Bali Adası'ndaki tahliye
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