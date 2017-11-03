"Balfour Deklarasyonu" New York'ta protesto edildi

Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu, 100'üncü yılında ABD'nin New York kentinde protesto edildi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde toplanan İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler ve diğer göstericiler, deklarasyona ve İsrail'in işgalci politikalarına tepki gösterdi.

"Özgür Filistin", "Siyasi tutuklulara özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı slogan attı.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.

Kaynak: AA