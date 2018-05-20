Bakir İzetbegovic: Türkiye ile Bosna Hersek, muhteşem ilişkilere sahip

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek’e çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

İzetbegovic, Türkiye ile Bosna Hersek’in muhteşem ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik sürecimizde ve ekonomik kalkınmamızda her zaman yanımızda. Bosna Hersek de bölgede istikrar noktasında Türkiye'nin yanındadır. Sadece Türkiye için değil tüm Avrupa'nın istikrarı için gösterdiğiniz çabadan ötürü sizi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesine de değinen İzetebgovic, Türkiye’de ve bölgede istikrarın sağlanmasını ve terörle mücadeleyi Bosna Hersek olarak desteklediklerini vurguladı.

İki ülkenin çok sayıda iş birliği anlaşmasına sahip olduğunu hatırlatan Boşnak lider, ikili ticari ilişkilerin geliştiğini ve 4 yıl öncesine göre iki kat artan ticaret hacminin geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

İzetbegovic, yenilenen serbest ticaret anlaşmasının da ikili ticaret ilişkilerini geliştireceğini kaydederek, ticaret hacmindeki hedefin bir milyar avro olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye et ihracatı konusunda da 5 yıllığına 8 bin ton kotası getirildiğine dikkati çeken İzetbegovic, un, şeker ve ayçiçek yağı ihracatı konusunda da on binlerce tonun söz konusu olduğunu aktardı.

"İki ülke bakanları iyi niyet mektubu imzaladı"

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad arasında Türkiye’nin desteğiyle yapılması planlanan otoyol projesine de değinen İzetbegovic, bugün iki ülke bakanlarının bu konuda bir iyi niyet mektubu imzaladığını söyledi.

İzetbegovic, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü iş birliği sürecine de önem verdiklerini ifade ederek, öte yandan Türkiye’nin Bosna Hersek'teki kredi hatlarının da geri dönüşlerin teşviki noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek’in son durumu hakkında da Erdoğan'a bilgi verdiğini anlatan İzetbegovic, Bosna Hersek’teki gerçek resmin, medyada aktarılandan çok daha iyi olduğunu belirtti.

BUGÜN SİZLER ALLAH’IN SİZE BAHŞETTİĞİ KİŞİYE SAHİPSİNİZ

Bakir İzetbegovic ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda da açıklama yaptı. Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İzetbegovic, "Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu" ifadelerini kullandı.

Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler" diye konuştu.

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, "Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık" dedi.

İzetbegovic, bugün Türkiye’nin birçok zorlukla mücadele ettiğine işaret ederek, hem içeride hem dışarıda düşmanlarla mücadele eden Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sahip çıktığını ve her şeye rağmen ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Bugün Türk milletinin de Allah’ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, "Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız" diye konuştu.

Kaynak: AA