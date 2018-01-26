Bakan Zeybekci'den Suriyeli sığınmacılar için DTÖ'ye teklif

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'nda üyelere Suriyeli sığınmacılar için teklifte bulunduğunu açıklayan Zeybekci, "Suriyeli sığınmacıların, Suriye sınırında Türk yatırımcıları tarafından kurulacak üretim tesislerinde üretecekleri ürünlerin DTÖ üyesi ülkelerde hiçbir gümrük vergisine tabi olmadan, hiçbir kısıtlamaya tabi olamadan serbestçe hareket edebilmesi, alınıp satılabilmesi ve ticaretinin yapılabilmesiyle ilgili bir önerimiz oldu. DTÖ tarafından bunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 3,3 milyon Suriyeli ile birlikte Afganistan ve Irak gibi ülkelerden çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Zeybekci, "Türkiye olarak biz, dünyada sığınmacılarla ilgili en çok fedakarlıkta bulunan ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Suriyelilere 34 milyar dolar

Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilere toplam 34 milyar dolar civarında harcama yapıldığını söyleyen Zeybekci, çeşitli gelişmiş ülkelerin yılda birkaç bin civarında "nitelikli" sığınmacıyı "seçerek" almalarını anlamlı bulduklarını belirterek, "Kendi işlerine yarayacak olan, menfaatlerine uygun olan insanları seçiyorlar. Bu bence samimiyetlerine aykırı, insan haklarına da aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:AA