  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

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Bakan Novak: Rusya, Akkuyu'yu kendi başına tamamlayabilir

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulamasa bile Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını kendi başına tamamlayabileceğini belirtti.

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Bakan Novak: Rusya, Akkuyuyu kendi başına tamamlayabilir

Rusya Enerji Bakanı Novak, "Akkuyu Nükleer Santrali için 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulunamazsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor. Rusya, projeyi kendi başına tamamlayabilme gücüne sahip" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli hafta başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, nükleer, novak, akkuyu
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