Bakan Novak: Rusya, Akkuyu'yu kendi başına tamamlayabilir

Rusya Enerji Bakanı Novak, "Akkuyu Nükleer Santrali için 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulunamazsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor. Rusya, projeyi kendi başına tamamlayabilme gücüne sahip" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli hafta başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır.https://t.co/WDb7Cb1Dc3 pic.twitter.com/ibFtmycczt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

Kaynak: Reuters