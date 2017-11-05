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Bahreyn'den Katar'daki vatandaşlarına pasaport zorunluluğu

Bahreyn'in Katar'daki vatandaşlarına iki ülke arasında pasaportsuz seyahati yasakladığı bildirildi.

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Bahreynden Katardaki vatandaşlarına pasaport zorunluluğu

Bahreyn Uyruk, Pasaport ve İkamet İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, Katar'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının iki ülke arasındaki seyahatlerinde pasaport kullanma zorunluğu getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar'a gidiş ve dönüşlerde, ülkenin tüm sınır kapılarından geçişler sırasında Bahreynli vatandaşların sunduğu başka hiçbir belgenin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Bahreyn vatandaşlarının bu uygulamadan önce Katar'a pasaport ya da ikametgah belgeleriyle gidip-gelebiliyorlardı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife geçen pazartesi, Katar vatandaşlarına vize uygulanması yönünde talimat vermişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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