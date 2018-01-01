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Buradasınız : » » Bahreyn'den İran'daki vatandaşlarına "ülkeden ayrılın" uyarısı

Bahreyn'den İran'daki vatandaşlarına "ülkeden ayrılın" uyarısı

Bahreyn, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istedi.

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Bahreynden İrandaki vatandaşlarına &quot;ülkeden ayrılın&quot; uyarısı

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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor." denildi.

Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahreyn, iran, İran protestolar
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