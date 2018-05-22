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Bahreyn'den ABD'nin İran stratejisine tam destek

ABD İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulamaya hazırlanıyor. Bahreyn, ABD'nin İran'la ilgili stratejisini desteklediğini açıkladı.

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Bahreynden ABDnin İran stratejisine tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran stratejisini açıklayarak, "Ekonomik refahtan İranlılar değil, İran rejimi faydalanıyor." dedi.

Pompeo, İran'a tarihin en büyük yaptırımlarını getirmeye hazırlandıklarını açıkça söyledi. Ayrıca müttefiklerini Tahran'a karşı mücadeleye katılmaya çağırdı.

"Tahran güvenlik ve istikrarı baltalıyor"

ABD'nin İran stratejisiyle ilgili Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"Tahran siyasetinin güvenlik ve istikrarı baltalama riskini engelleme, nükleer anlaşmanın eksikliklerini giderme ve İran'ın balistik füze programının yol açtığı tehdidi ortadan kaldırmadaki kararlılığını yansıtıyor."

"İran, terörist milislere desteği kesmeli"

Bahreyn, ABD'nin stratejisine desteğinden şu sözlerle bahsetti:

"İran, barışın sağlanması ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılması yönünde sarf edilen çabalara karşılık vermesinin yanı sıra terörist milislere desteği sonlandırmalı ve bölgedeki devletlerin içişlerine mutlak suretle müdahale etmemeli."

ABD'nin yeni İran adımları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısı yaptı. Aksi halde tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Pompeo, İran'ın uranyum üretimini sonlandırması, tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakması, Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duyması, Yemen'deki Husiler'e, ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri'ne desteğini sonlandırması dahil 12 şartı sıraladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahreyn, abd
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