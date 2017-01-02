Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı ve firar

Bahreyn'de, bir cezaevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, olayda "terör" suçundan mahkum 10 kişi firar etti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Ceo Cezaevine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada, Abdusselam Seyf Ahmed isimli polis hayatını kaybetti. Olayda 1 polis yaralandı. Çatışma sırasında terör suçlusu 10 mahkum firar etti.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid bin Abdullah, saldırının soruşturulması için araştırma komitesi kurulması talimatı verdi. AA

