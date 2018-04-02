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Bahreyn, yeni petrol sahasıyla Körfez'de rekabete dahil olacak

Bahreyn, 1932'de ilk petrol kuyusunun açılışından bu yana, topraklarındaki petrol sahalarından çok daha büyük bir rezerve sahip petrol kaynağı bulduğunu duyurdu.

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Bahreyn, yeni petrol sahasıyla Körfezde rekabete dahil olacak

Bahreyn resmi ajansının haberine göre, Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi'nin yazılı açıklamasında, ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi.

Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932 yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol sahası, doğal kaynaklar, Bahreyn
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