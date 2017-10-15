Bağdat'tan IKBY'ye çağrı

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "dilalog için önce anayasaya uymaları" çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi'nin devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Referandum öncesinki diyalog referandum sonrası diyaloğa benzemez. Bölgesel yönetimdeki yerel hükümet, herhangi bir diyalog detayına girmeden önce anayasa ve ulusal temellere uymalı." denildi.

"Referandum, ayrılık yönündeki çabayı göstermiştir." ifadesini kullanan Hadisi, bu gibi girişimlerin gelecekte yaşanmaması için yerel hükümetin garanti vermesi gerektiğini belirtti.

Hadisi açıklamasında şunları kaydetti:

"Irak federal yönetimi rejimin korunması, ülkede emniyetin ve istisnasız her bölgedeki vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ile mükelleftir. Anayasanın 143.maddesi, merkezi yönetime Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde otorite sağlama yetkisi vermektedir."