  • 15 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bağdat'tan IKBY'ye çağrı

Bağdat'tan IKBY'ye çağrı

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "dilalog için önce anayasaya uymaları" çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bağdattan IKBYye çağrı

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "dilalog için önce anayasaya uymaları" çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi'nin devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Referandum öncesinki diyalog referandum sonrası diyaloğa benzemez. Bölgesel yönetimdeki yerel hükümet, herhangi bir diyalog detayına girmeden önce anayasa ve ulusal temellere uymalı." denildi.

"Referandum, ayrılık yönündeki çabayı göstermiştir." ifadesini kullanan Hadisi, bu gibi girişimlerin gelecekte yaşanmaması için yerel hükümetin garanti vermesi gerektiğini belirtti.

Hadisi açıklamasında şunları kaydetti:

"Irak federal yönetimi rejimin korunması, ülkede emniyetin ve istisnasız her bölgedeki vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ile mükelleftir. Anayasanın 143.maddesi, merkezi yönetime Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde otorite sağlama yetkisi vermektedir."

Etiketler: Irak, IKBY, Bağdat, Barzani, ıkby referandum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER