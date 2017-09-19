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Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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Bağdattan Erbile petrol mesajı

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

CNBC Arapça televizyon kanalının haberine göre, Luaybi, "Irak'ın mali durumunun daha iyi olması için 1 varil petrol başına 55 ile 60 dolar arasında fiyata ihtiyacı var." dedi.

Ham petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı olduklarını belirten Luaybi, Erbil ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak, petrol rezervi ve üretiminde dünya genelinde üst sıralarda bulunuyor.

Etiketler: Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı
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