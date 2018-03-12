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Bağdat'taki tüm kiliselerde bir günlük yas ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'a düzenlenen saldırı sonucu 4 Hristiyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm kiliselerde bir günlük yas ilan edildi.

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Bağdattaki tüm kiliselerde bir günlük yas ilan edildi

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako, 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 Hristiyan'ın saldırı sonucu ölümünden dolayı Bağdat'taki tüm kiliselerde pazartesi gününün yas ilan edildiğini açıkladı.

Irak Keldani Patriği Sako, söz konusu yasın Iraklıların hedef alınmasına karşı duruşlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, kiliselerinin cemaatine çağrıda bulundu.

Sako, "Evlatlarımızdan yaslarını, çalışma ortamlarında göğüslerine siyah kurdela bağlayarak belli etmelerini istiyoruz." dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan saldırgan canilerin derhal bulunması ve acilen cezalandırılmalarını da isteyen Luis Rafael Sako, Irak vatandaşının kanının boşa akmadığının bilinmesi gerektiğini de vurguladı.

Sırtını dayayacak bir güçleri yok

Hristiyan Vakfı Divan Üyesi Martine Hurmuz ise, Hristiyan, Ezidi ya da Sabii'lerin öldürülmesinin kolay olduğunu söyleyerek, ülkedeki bu oluşumların sırtını dayayacak bir gücün olmadığına dikkati çekti.

Hurmuz, kilisenin, Iraklıların öldürülmesine "Yeter artık" diyerek sesini yükseltmek istediğini dile getirdi.

Hristiyan halk himaye istiyor

Martine Hurmuz, Irak'ta Hristiyan varlığının devamını istediklerini belirterek, "Ancak bu zor denklem karşılığında, Hristiyan halkımız ayrıca himaye de istiyor. Bu da devletin yapacağı bir iştir." dedi.

Geçen ay sonlarında Bağdat'ın doğusunda yaşanan 2 ayrı olayda 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 Hristiyan uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Irak'ın ABD tarafından Mart 2003'te işgaliyle birlikte, aralarında Hristiyanların da bulunduğu tüm etnik ve dini gruplara karşı silahlı saldırılarda artış yaşanmıştı.

Siyasiler ve din adamlarına göre, Irak'taki Hristiyanların sayısına dair resmi bir istatistik olmamakla birlikte, Saddam rejimi döneminde 1 milyon 800 bin olan Hristiyan nüfusunun, şimdilerde 300 ile 500 bin arasında olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaş, kilise saldırı, Irak, Bağdat
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