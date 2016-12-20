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Bağdat'taki kontrol noktaları kaldırılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yıllardır güvenlik önlemi olarak kullanılan kontrol noktaları ve beton bariyerler kaldırılıyor.

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Bağdattaki kontrol noktaları kaldırılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yıllardır güvenlik önlemi olarak kullanılan kontrol noktaları ve beton bariyerler kaldırılıyor.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığının talimatı üzerine ilk olarak başkentin Risafa bölgesindeki caddelerde yer alan bazı kontrol noktası ve beton bariyerler güvenlik güçlerince kaldırıldı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Celil er-Rikabi, "Risafa yakasında ilk etapta 26 kontrol noktasını kaldırma kararı aldık." dedi.

Caddelerdeki çok sayıda kontrol noktasının izdihama neden olduğunu söyleyen Rikabi, başkentteki güvenliği istihbarat çalışmalarıyla sağlayacaklarını belirtti.

Bağdat Valisi Ali Muhsin Temimi de geçen hafta yaptığı açıklamada, "eski ve başarısız" önlemlerle başkentteki güvenlik sorununun çözülemeyeceğini, bu nedenle sokaklara yüksek teknolojiyle donatılmış güvenlik kameraları yerleştirildiğini bildirmişti.

Bağdat genelinde 2003'ten sonra artan şiddet olaylarından dolayı çok sayıda kontrol noktası oluşturularak sokak ve caddelere beton bariyerler yerleştirilmişti. AA

Etiketler: Bağdat, kontrol noktaları, güvenlik önlemi, beton bariyerler, Irak
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