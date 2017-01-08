  • 08 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » Bağdat'ta ikinci bombalı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Bağdat'ta ikinci bombalı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda ikinci bir patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bağdatta ikinci bombalı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin doğusundaki El-Berke halk pazarında bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği, olay yerinin de güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.

Öte yandan Bağdat'ın doğusundaki Cemile halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla bugün düzenlenen saldırıda da ölü sayısının 11'e yükseldiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cemile halk pazarına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı açıklanmıştı.

Etiketler: Bağdat, Irak, patlama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER