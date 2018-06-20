Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Filistin Caddesi bölgesinde bulunan bir kontrol noktasından geçmek isteyen Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah mensubu kişiler ile orada bulunan polis güçleri arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa süre sonra silahlı çatışmaya dönüştüğü ve 3 polisin yaralandığı iddia edildi.

Silahlı çatışmaya neden olan milislerin güvenlik güçlerine teslim edilmesi için İçişleri Bakanlığı ile Ketaib Hizbullah arasında müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.

Güvenlik güçleri Bağdat'ın merkezindeki Filistin Caddesi bölgesinin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı, bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

