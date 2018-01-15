Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: 38 ölü, 105 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki kez üst üste patlama sesleri duyuldu. Şehir çifte intihar saldırısıyla sarsıldı.

Saldırılar, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları, başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan Tayaran Meydanı'nda, günün en yoğun saatinde düzenlendi.

2 ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki iş yerlerinde de hasarlar oluştu.

38 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: TRT Haber