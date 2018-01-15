  • 15 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.62
  • BIST 114921.29
    ALTIN 162.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: 38 ölü, 105 yaralı

Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: 38 ölü, 105 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe düzenlenen iki intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bağdatta çifte intihar saldırısı: 38 ölü, 105 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki kez üst üste patlama sesleri duyuldu. Şehir çifte intihar saldırısıyla sarsıldı.

Saldırılar, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları, başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan Tayaran Meydanı'nda, günün en yoğun saatinde düzenlendi.

2 ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki iş yerlerinde de hasarlar oluştu.

38 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: patlama, Irak, Bağdat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER