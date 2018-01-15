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Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: 25 ölü, 90 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bağdatta çifte intihar saldırısı: 25 ölü, 90 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabah saatlerinde iki kez üst üste patlama sesleri duyuldu.

Irak İçişleri Bakanlığı, çifte intihar saldırısında, 25 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırılar, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları, başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan Tayaran Meydanı'nda, günün en yoğun saatinde düzenlendi.

Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Kaynak: TRT Haber / AA

Etiketler: patlama, Irak, Bağdat
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