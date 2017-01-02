Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat yeni bir saldırı ile sarsıldı. Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr semtinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısının da 40'ın üzerinde olduğu belirtiliyor. Bağdat'ta cumartesi günü düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Bağdat'ta

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti..Bağdat Fransa Cumhurbaşkanının ağırlarken, başkentte Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bölge terör saldırısına hedef oldu.

Hollande'ın günübirlik ziyaretinin ilk durağı başkent Bağdat oldu. Fransa Cumhurbaşkanı, önce Bağdat yakınındaki üste görevli Fransız askerlerini ziyaret etti. Hollende daha sonra da Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar el-İbadi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya gelecek.

Terör saldırıları ara vermedi

Görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ele alınacak.Hollande'ın Irak'taki ikinci durağı Erbil olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Bağdat'ı ziyaret ederken terör eylemleri durmadı. Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr semtinde bombalı saldırı düzenlendi.