Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişinin öldüğü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hızır, Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr Kenti semtinin El-Hubeybiyye bölgesindeki otomobil galerileri yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişinin öldüğünü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Hızır, bölgede bulunan araç ve dükkanlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA